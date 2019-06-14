МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Отдельные застройщики в России перед обязательным переходом с 1 июля на расчеты с покупателями новостроек через эскроу-счета нашли способ продавать квартиры в недостроенных домах в обход закона, утверждают риелторы компании Active, однако опрошенные РИА Недвижимость эксперты считают, что такая схема несет в себе серьезные риски для дольщиков.

С 1 июля 2019 года все российские девелоперы, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты. Но для ряда проектов будут сделаны исключения – застройщики смогут работать по старой схеме. Согласно утвержденным правительством России критериям, для достройки после 1 июля без перехода на новую схему финансирования с применением эскроу-счетов в общем случае степень готовности объекта должна составлять не менее 30%, и в нем должно быть продано по договорам долевого участия не менее 10% площадей.

Как рассказывается в пресс-релизе ГК Active, на прошлой неделе агентства недвижимости Санкт-Петербурга начали получать письма от застройщиков с объявлением о том, что квартиры теперь будут продаваться по переуступке права по договорам долевого участия (ДДУ).

"Судя по всему, девелоперы решили выкупить сами у себя нужное количество квартир, которое позволит им не задействовать банковские кредиты, не нарушив закон", — говорится в пресс-релизе со ссылкой на агентство недвижимости "Штаб квартир".

Риелторы предполагают, что подобная схема призвана помочь застройщикам проектов, где строительная готовность не позволяет компаниям продавать новостройки без расчетов через эскроу-счета, привлекать средства физических лиц после 1 июля вплоть до достижения нужных показателей для работы по "старой схеме".

По мнению опрошенных РИА Недвижимость юристов, подобная схема вызывает достаточно большие сомнения в правомерности действий девелоперов.

"Ограничения в рамках 214-ФЗ действительно серьезно ударили по застройщикам. Если сейчас они хотят обойти закон, то всегда есть вопрос – зачем?", — говорит адвокат Ольга Власова.

Адвокат МКА "Центрюрсервис" Илья Прокофьев считает, что данная схема может как минимум грозить застройщику попаданием в реестр недобросовестных, а как максимум – возможностью возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве.

"Так как эти застройщики не будут регистрировать покупку сами на свою же фирму, то, соответственно, будут использоваться какие-то подставные лица. Если по обращениям граждан, банков либо в ходе каких-то проверок будет установлено, что эти лица действительно подставные и это притворные сделки, то в таком случае могут возбудить статью "мошенничество". Но для этого нужно будет установить взаимосвязь тех покупателей с застройщиком", – рассуждает он.

По мнению Прокофьева, правоохранительные органы могут подключиться к этой ситуации в случае появления жалоб со стороны дольщиков.

В свою очередь замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил агентству, что Минстрой проведет тщательную проверку действий строительных компаний Санкт-Петербурга.

"Мы не допустим того, чтобы девелоперы действовали в обход закона, который должен вступить в силу с 1 июля. Для тех застройщиков, чьи проекты не достигнут на 1 июля строительной готовности 30%, но при этом в них будет заключено 10% ДДУ, предусмотрена отдельная мера. До срока, который в ближайшее время будет определен (рабочая версия 1 октября 2019 года), строительство проекта может быть продолжено за собственные средства застройщика, чтобы довести строительную готовность до 30%. Важно, что средства граждан он привлекать в этот период не сможет", – пояснил он.

Стасишин подчеркнул, что в министерстве понимают сложности, с которыми придется столкнуться девелоперам при переходе на проектное финансирование, и делают все, чтобы этот переход был максимально плавным и комфортным для всех участников рынка.