Danone требует 88 млн рублей с компании "Савушкин продукт" из-за схожего дизайна продукции
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Компания Danone Россия, российское представительство французской компании-производителя молочной продукции, подала иск к белорусской компании "Савушкин продукт", сумма исковых требований оценивается в 88,218 миллиона рублей, следует из материалов Арбитражного суда Москвы.
"Компания Danone Россия подала иск, так как в 2018 году компания "Савушкин продукт" изменила дизайн своего продукта "Оптималь" в сторону сходства с дизайнами линейки "Активиа". Компания Danone Россия считает, что измененный дизайн молочной продукции "Оптималь" является переработкой дизайнов "Активиа". По нашему мнению, такая переработка нарушает авторские права Danone Россия на дизайны "Активиа", — сказали в пресс-службе.
РИА Новости пока не располагает комментарием компании "Савушкин продукт".
Иск зарегистрирован 11 июня 2019 года, дата его рассмотрения пока не назначена.
Danone Россия неоднократно направляла в "Савушкин продукт" письма-претензии о том, что считает свои права нарушенными, и просила изменить дизайны "Оптималь", однако ни на одно письмо компания "Савушкин продукт" не отреагировала, уточнили в пресс-службе. "Компания Danone Россия затрачивает колоссальные средства на разработку дизайнов и продвижение своих продуктов, поэтому не готова мириться со столь очевидными случаями нарушения авторских прав и намерена отстаивать свои авторские права в суде", — сказал представитель компании.
https://1prime.ru/business/20190614/830075142.html