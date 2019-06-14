МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Компания Danone Россия, российское представительство французской компании-производителя молочной продукции, подала иск к белорусской компании "Савушкин продукт", сумма исковых требований оценивается в 88,218 миллиона рублей, следует из материалов Арбитражного суда Москвы.

"Компания Danone Россия подала иск, так как в 2018 году компания "Савушкин продукт" изменила дизайн своего продукта "Оптималь" в сторону сходства с дизайнами линейки "Активиа". Компания Danone Россия считает, что измененный дизайн молочной продукции "Оптималь" является переработкой дизайнов "Активиа". По нашему мнению, такая переработка нарушает авторские права Danone Россия на дизайны "Активиа", — сказали в пресс-службе.

РИА Новости пока не располагает комментарием компании "Савушкин продукт".

Иск зарегистрирован 11 июня 2019 года, дата его рассмотрения пока не назначена.

Danone Россия неоднократно направляла в "Савушкин продукт" письма-претензии о том, что считает свои права нарушенными, и просила изменить дизайны "Оптималь", однако ни на одно письмо компания "Савушкин продукт" не отреагировала, уточнили в пресс-службе. "Компания Danone Россия затрачивает колоссальные средства на разработку дизайнов и продвижение своих продуктов, поэтому не готова мириться со столь очевидными случаями нарушения авторских прав и намерена отстаивать свои авторские права в суде", — сказал представитель компании.