МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Новая маркировка продуктов питания уже осенью может появиться в России. Как пишет газета "Известия", будет принят ГОСТ на цветовую маркировку "Светофор". Об этом сообщили в Росстандарте.

Поясняется, что новая маркировка будет заключаться в нанесении на этикетку или упаковку продуктов вертикальных полос красного, желтого либо зеленого цветов. Эти знаки будут информировать покупателей о том, сколько сахара, соли и жиров содержится в предлагаемом к покупке товаре.

Сначала производители смогут использовать этот вид маркировки добровольно. Однако Росстандарт не исключает, что вскоре эта мера может стать обязательной.

По мнению опрошенных изданием экспертов, новая маркировка может обратить внимание граждан на то, какие продукты они едят.