МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Московское УФАС России возбудило дело в отношении Burger King из-за оскорбительной рекламы, говорится на сайте ведомства.

"Намеки на обсценную лексику практически в каждой рекламной кампании Burger King постоянно привлекают внимание антимонопольного ведомства и простых граждан. В одном из случаев, реклама распространялась в виде плакатов на витринах ресторанов Burger King и была доступна, в том числе, и маленьким детям. Мы считаем рекламу Burger King оскорбительной и будем с ней бороться", — заявил руководитель Московского УФАС Армен Ханян.

"Внимание антимонопольной службы привлекли слоганы рекламной кампании.., а также предложение сети.., которое массово рассылалось по электронной почте", — сообщается на сайте службы. Ведомство отмечает, что преобладающее большинство членов совета по рекламе при Московском УФАС признало рекламу неэтичной. Эксперты высказались, что в слоганах можно усмотреть непристойные образы, агрессию и деструктивные призывы.

Рассмотрение дела назначено на 26 июня. По данным ведомства, если вина Burger King будет доказана, штраф за каждое нарушение может составить до 500 тысяч рублей.