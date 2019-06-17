МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Либерализация ОСАГО привела к росту конкуренции и снижению тарифов и премий в этом сегменте в первом квартале 2019 года даже на фоне сокращения числа действующих страховых компаний, но этот фактор, а также ухудшение финансовых результатов могут вызвать обратную тенденцию, следует из аналитического обзора страхового рынка Национального рейтингового агентства (НРА), имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"С начала года стартовала реформа ценообразования в сегменте ОСАГО. Обострение конкурентной борьбы между страховщиками ОСАГО привело к массовому снижению тарифов после начала реформы. По итогам первого квартала средняя стоимость полиса сократилась на 228 рублей (5 576 рублей против 5 804 рубля в первом квартале прошлого года)", — говорится в документе. При этом объем премий по ОСАГО сократился за период на 901 миллион рублей (почти на 2%), до 45,12 миллиарда рублей, а количество договоров выросло на 162 тысячи.

"Обострившаяся конкуренция ведет к снижению тарифов, что усиливает давление на финансовый результат… Первый этап либерализации тарифов привел к усилению конкуренции, что вынудило страховщиков снижать премии в погоне за прибыльными сегментами. Однако резкий рост выплат приведет к необходимости корректировки тарифов, поэтому ожидается увеличение средней премии к концу года", — также прогнозируется в обзоре.

"Дестабилизирует сегмент ухудшение финансового положения региональных компаний, а также отзыв лицензий страховщиков ОСАГО", — также отмечают в НРА. Согласно документу, ОСАГО занимаются 48 компаний, из них 38 входят в топ-100 страховщиков, а за год количество таких страховщиков уменьшилось на девять.

Уточняется, что резко выросло количество страховщиков с коэффициентом выплат более 77%: в первом квартале 2018 года их было 19, в 2018 году — 17, в первом квартале 2019 года – 33. У 23 из них выплаты превышают премии. Средняя выплата существенно не изменилась и составила 60 тысяч рублей. Объем выплат по сравнению с первым кварталом прошлого года вырос на 3,66 миллиарда рублей и составил 36,1 миллиарда. Коэффициент выплат составил в среднем по рынку 80%.

"Ухудшается финансовое положение компаний, у которых доля ОСАГО в портфеле превышает 50%. Из 16 таких компаний только у пяти коэффициент выплат менее 77%… В основном это мелкие страховщики, их совокупная доля не превышает 15%. Почти все из них региональные, в Москве зарегистрированы только три компании. Ни одна из этих компаний не имеет среднюю премию выше среднерыночных значений. Конкурировать с крупными страховщиками такие компании не могут и с большой долей вероятности будут вытеснены с рынка", — также говорится в обзоре НРА.