САРАТОВ, 18 июн — ПРАЙМ. Крупнейший в России производитель троллейбусов "Тролза" (город Энгельс, Саратовская область), приступивший к сокращению штата, продлил до 30 июня режим простоя для работников, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства занятости, труда и миграции области.

"Тролза" с 14 марта перевела около половины работников в режим простоя, срок которого истек 17 июня, и сообщила в центр занятости о возможном сокращении 500 из свыше 800 работников. По данным завода, до конца июня будут сокращены 142 сотрудника. Главный инженер завода Олег Стрельников сообщал РИА Новости, что для запуска производства предприятию требуются оборотные средства — около 470 миллионов рублей. В правительстве области отмечали, что совместно с собственниками "Тролзы" продолжают переговоры по привлечению на завод эффективного инвестора и собственника.

"По данным кадровой службы ЗАО "Тролза", предоставленным в центр занятости населения города Энгельс, на предприятии введен режим простоя с 18 по 30 июня 2019 года, численность работников, находящихся в простое, 273 человека на момент издания приказа (17 июня)", — сказала собеседница агентства.

Ранее депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков допустил возможное участие "Трансмашхолдинга" в выпуске троллейбусов на "Тролзе". Однако в ТМХ и областном правительстве тогда не стали комментировать РИА Новости эту информацию. Позднее депутат сообщил, что Минпромторг РФ создал рабочую группу для решения вопроса с оздоровлением "Тролзы", а в число возможных инвесторов завода наряду с ТМХ входят группа "Синара" и "Камаз".

"Тролза" (ранее "Завод имени Урицкого") — российская машиностроительная компания, крупнейшее в России предприятие по производству троллейбусов. Завод основан в 1868 году. Находится в городе Энгельс Саратовской области. Выпускал вагоны и платформы для железной дороги, с 1951 года выпускает троллейбусы. На сегодняшний день более 70% всех троллейбусов в РФ созданы ЗАО "Тролза". Энгельсские троллейбусы работают на линиях 86 городов России и за рубежом, в том числе в Аргентине, Таджикистане и Киргизии.