МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Аэропорт "Пулково" с Санкт-Петербургом может связать частично подземная железная дорога, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Речь идет об использовании существующего пригородного движения от Витебского вокзала со строительством дороги под землей до терминала "Пулково" и ее соединении с платформой Лигово. По данным издания, такой вариант обсуждают федеральные власти, администрация Петербурга и РЖД вместо замороженного в начале года проекта аэроэкспресса.

РЖД могут построить железнодорожную линию до петербургского аэропорта "Пулково", сообщил источник в Смольном. Собеседник издания, знакомый с ходом переговоров, говорит, что проект может быть реализован за счет федеральных средств. В аппарате вице-премьера Максима Акимова сообщили, что "вопрос еще не финализирован РЖД и регионом", отказавшись от дальнейших комментариев.

Собеседники газеты, знакомые с ходом переговоров, говорят, что в новом маршруте будут задействованы существующие пути от Витебского вокзала в центре города. Дополнительно может быть построено около 15 километров железной дороги, которая по большей части будет состоять из тоннелей и мостов. Это значительно удорожает проект.

При этом если стоимость проезда на аэроэкспрессе в Москве составляет 500 рублей, а конкурентоспособный тариф в Петербурге мог бы быть не выше 250 рублей, в рамках данного проекта речь идет о стандартном пригородном тарифе, который не превысит 100 рублей, говорит источник газеты. Таким образом, об окупаемости проекта говорить не приходится, отмечает он.

В РЖД изданию подтвердили, что разрабатывают концепцию развития железнодорожной инфраструктуры Петербурга. Она "позволит определить дополнительные мероприятия по усилению роли железных дорог в обеспечении пассажирского сообщения в агломерации, в том числе в сообщении с аэропортом "Пулково", в развитии полукольцевых маршрутов и транспортно-пересадочных узлов". Сроки и стоимость строительства органы власти и РЖД не называют.

Идея построить аэроэкспресс до "Пулково" появилась еще во время губернаторства Валентины Матвиенко, но конкурс на строительство линии объявили только в июле 2018 года, когда главой города был Георгий Полтавченко, напоминает газета. Осенью 2018 года с его отставкой и сменой правительства многие инвестпроекты были подвержены ревизии, в том числе аэроэкспресс. В итоге после двух переносов подведения итогов конкурса его отменили. Строительство ж/д линии до "Пулково" по концессии оценивалось в 18,8 миллиарда рублей, при этом город готов был выплатить капитальный грант в размере 10 миллиардов рублей, отмечает издание.