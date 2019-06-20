МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства на заседании в четверг не поддержал пакет законопроектов, которым предлагается изымать земли у правообладателей из-за несоблюдения ими требований пожарной безопасности, сообщил председатель совета, глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.

Законопроектами, разработанными Минэкономразвития РФ, предлагается внести изменения в Гражданский кодекс, Земельный кодекс и федеральный закон "О пожарной безопасности". Министерство предлагает ввести механизм принудительного изъятия земельных участков у граждан и юрлиц в случае несоблюдения ими требований пожарной безопасности. В частности, в документе упоминаются такие нарушения, как зарастание участка сорняками и накопление мусора. Полный список оснований для изъятия представят в специальном акте правительства.

Крашенинников считает, что концепция проектов не отвечает конституционным критериям справедливости и соразмерности ограничений прав и свобод, не обеспечивает гарантии охраны собственности законом, вытекающие из принципа неприкосновенности собственности, а потому противоречит Конституции РФ и установленным в ее развитие основным началам гражданского законодательства.

Кроме того, отметил Крашенинников, законопроекты не правильны как по сути предлагаемой концепции, которая противоречит Конституции, так и по форме изложения, — поскольку вопросы прекращения права собственности в нарушение ГК РФ предложено урегулировать законом о противопожарной безопасности.

"Лишение гражданских прав, особенно права собственности, является исключительной мерой, которая должна быть соразмерной последствиям совершения определенных действий. Это означает, что ограничения гражданских прав должны отвечать требованиям справедливости, разумности, соразмерности, должны дифференцироваться, и конечно же, их применение должно опосредоваться федеральным законом, а не актом правительства РФ, которым предложено определять нарушения", — приводятся слова Крашенинникова в сообщении комитета Госдумы по законодательству.

Парламентарий также подчеркнул, что положения проектов не соответствуют существу и смыслу положений ГК РФ, которыми предусматривается возможность изъятия земельного участка за существенные нарушения с учетом целей использования участка.

"Законопроекты не решают ситуацию, при которой в течение длительного времени не найдется желающих приобрести "замусоренный участок". Очевидно, в этом случае он не может остаться бесхозяйным и должен поступить в государственную собственность. Тогда на государство ложится дополнительное бремя по его восстановлению за счет бюджетных средств. При этом участки, которые обременены ипотекой, исключаются из подлежащих изъятию, что позволяет их владельцам осуществлять дальнейшее нарушение противопожарных правил", — также подчеркнул Крашенинников.