МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Автоконцерн Ford, погасив кредит в 39 миллиардов рублей перед ВЭБом и став полноправным собственником своих заводов в России, выставит площадки во Всеволожске и Набережных Челнах на торги, рассказал журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Недавно был подписан специнвестконтракт Ford Sollers на продолжение работ в Алабуге с учетом производства Ford Transit. Это эффективный продукт, который имеет свою нишу на рынке, причем не только на российском рынке, но и с возможностью поставки в третьи страны. Что касается других предприятий — в Набережных Челнах и во Всеволожске — Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день процедуру реализации этих заводов Ford будет проводить по существующей процедуре, через объявление торгов", — сказал министр.

"Кто придет на эти торги… спрогнозировать, конечно, возможно, но будет неправильно высказывать свои мысли и таким образом влиять на процедуру", — добавил он.

Ford Sollers получил кредит ВЭБа в 39,5 миллиарда рублей на расширение производства в России. Однако в конце марта Ford принял решение завершить выпуск легковых машин в РФ и закрыть заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге и покинуть российский рынок легковых автомобилей. Завод Ford во Всеволожске 20 июня прекратил работу.

Компания решила укреплять позиции на рынке легкого коммерческого транспорта (LCV) при помощи модели Transit, которая выпускается в Елабуге. Контроль в новом совместном предприятии с Sollers при этом перейдет к российской компании, а само СП заработает с 1 июля.