ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июн — ПРАЙМ. Английский бизнес хочет расширять свое присутствие на российском рынке, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что с учетом этого последует советующая реакция британских властей.

"Английский бизнес хочет работать и расширять свое присутствие на российском рынке. Надеюсь, что и политическое руководство страны, понимая это, будет соответствующим образом реагировать", — сказал Путин в интервью телеканалу "Россия 1".