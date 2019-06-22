МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Гражданам РФ рекомендовано вернуться из Грузии до 8 июля, при этом некоторые российские авиакомпании готовы вывезти россиян из страны и после этой даты, но через аэропорты Армении и Северной Осетии, заявил журналистам официальный представитель вице-премьера РФ Максима Акимова по итогам совещания, посвященного приостановке авиаперевозок из РФ в Грузию.

Он уточнил, что в Грузию полеты осуществляют шесть российских компаний: "Аэрофлот", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Red wings и "Норд авиа".

"Некоторые из них готовы вывести россиян после 8 июля, но через аэропорты Армении и Северной Осетии", — сказал он.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным Ростуризма, по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысячи туристов из России, а число самостоятельных уточняется.

Путин подписал указ после того, как Грузию захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.