ЯКУТСК, 22 июн — ПРАЙМ. "Алроса" планирует закрыть представительство компании в Якутске, вопрос будет рассмотрен 24 июня, сообщает пресс-служба компании.

Представительство алмазодобывающей компании в городе Якутске было создано в 1993 году для защиты интересов компании в органах госвласти, организациях и учреждениях.

"На сегодняшний день существования отдельного представительства в столице республики потеряло практическое значение… "Алроса" проведет реструктуризацию представительства в Якутске, чтобы исключить дублирование функций и излишний оборот документов", — поделились в пресс-службе.

Планируется, что вместо действующего сейчас представительства в Якутске в компании будет создан отдел по работе с органами власти, который будет подчиняться заместителю генерального директора Алексею Дьячковскому.

"Вопрос о формальном закрытии представительства наблюдательный совет "Алросы" рассмотрит 24 июня", — уточнили в компании.