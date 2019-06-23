МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Приостановка полетов из России в Грузию продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программ авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, сообщили в Минтрансе РФ.

"Приостановка полетов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программ авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной, а также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию", — говорится в сообщении.

По данным Минтранса, сейчас общая сумма задолженности грузинской стороны (без учета накопившихся пени) составляет 792 543,19 долларов и 592 251,95 рублей. Ведомство отметило, что грузинская сторона признала задолженность еще в 2008 году, но с тех пор так и не погасила ее.

"Авиационные власти РФ уведомили также о готовности к проведению консультаций с грузинской стороной" — добавили в Минтрансе.