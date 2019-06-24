МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Представители автоконцернов, дилеры в лице ассоциации РоАД и аналитики на конференции Объединения автопроизводителей России единодушно высказались в пользу скорейшего перезапуска мер господдержки продаж автомобилей в РФ из-за значительного снижения спроса в последние месяцы.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и легких коммерческих машин (LCV) в мае снизились в РФ на 6,7%, до 137,7 тысячи машин, по данным регистраций рынок и вовсе упал на 17-18%. По словам руководителя группы по оказанию услуг компаниям автопрома EY Андрея Томышева, российская экономика восстанавливается достаточно сдержанными темпами, не очень сильна потребительская уверенность, высоки ставки по автокредитам, сохраняются значительные макроэкономические риски, связанные с волатильностью цен на нефть и обменным курсом.

"Все это не способствует восстановлению спроса на автомобили. В 2019 году мы ожидаем снижение рынка год к году в диапазоне от 5% до 10%. Наш долгосрочный прогноз также пересмотрен в существенно меньшую сторону", — говорит он. Глава Renault Россия Андрей Панков, в свою очередь, напомнил, что в базовом сценарии стратегии развития автопрома рынок РФ в 2019 году должен составить 1,91 миллиона автомобилей и, по его словам, большой вопрос, как он будет достигать таких показателей без допподдержки.

Падение инвестиций в основной капитал, снижение в секторе частного и муниципального строительства, завершение крупных федеральных строек создают очень тяжелую ситуацию для производителей грузовиков, констатировал замгендиректора "Камаза" Сергей Афанасьев. Компания уже второй раз за год понижает прогноз продаж в РФ тяжелых грузовиков, в котором в основном представлена, на этот раз с 58 до 52 тысяч единиц в этом году. Наиболее целесообразными мерами господдержки в сложившейся ситуации Афанасьев видит перезапуск программы обновления автопарка, льготный лизинг и стимулирование продаж газомоторной техники.

"Группа ГАЗ" прогнозирует снижение рынка LCV в России в 2019 году на 12%, до 93 тысяч штук, говорит директор по продажам и маркетингу дивизиона легких коммерческих автомобилей "Группы ГАЗ" Олег Марков. Основания для прогноза — недостаточный экономический рост, ускорение инфляции и снижение реальных располагаемых расходов населения в первом квартале, отмечается в презентации компании. Программа обновления автопарка в сложившейся ситуации была бы актуальна как никогда, признает Марков.

Вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Ян Птачек также заявил о пересмотре компанией прогноза по РФ в худшую сторону — с 1,9 до около 1,7 миллиона проданных машин в 2019 году и выразил надежду на скорейшее возобновление адресных программ поддержки спроса. Глава ассоциации дилеров Олег Мосеев подчеркнул, что без мер господдержки рынок сократится в этом году на 10%, а реальная картина продаж такова, что рынок показывает падение на протяжении всех прошедших месяцев 2019 года.