МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ, Илья Нестеров. Может ли комбайн работать без механизатора, помогает ли российскому сельскому хозяйству торговая война между США и Китаем, уютно ли в продуктовом ритейле новым и существующим игрокам, удалось ли современным медицинским центрам побороть такого конкурента, как мама и теща, — эти и другие вопросы подняли топ-менеджеры и руководители крупнейших российских компаний из наиболее быстро развивающихся секторов экономики в рамках 23 Ежегодной конференции инвесторов, организованной ИК "Ренессанс капитал".

Российская экономика в последние годы демонстрирует достаточно слабую динамику роста, но в сравнении с группой стран — экспортеров нефти, то все не так плохо, и экономика РФ является одной из самых быстрорастущих, сказал глава управления инвестиционно-банковских услуг в России и СНГ "Ренессанс капитала" Петр Молчанов.

Прогноз на 2019 год по росту скромный, что связано с эффектом от повышения НДС и соответствующим падением потребительского и инвестиционного спроса, а уже к 2020 году ожидается оживление, которое будет поддержано позитивными эффектами от повышения пенсионного возраста и от внедряемых национальных проектов, однако ожидаемый рост все еще будет ниже общемирового темпа, добавил он.

Тем не менее, на этом достаточно туманном небосклоне есть отдельные звезды — отрасли и компании, которые с точки зрения экспертов, ответственны за создание атмосферы роста в российской экономике, в частности, сельское хозяйство, продуктовый ритейл, медицина.

СЕЛЬХОЗ СПРОС

Последние 15 лет сельскохозяйственная отрасль очень сильно росла, и можно уже признать, что фронтальный рост закончен, такое мнение высказал генеральный директор группы "Русагро" Максим Басов. "Мы уперлись в ограниченность внутреннего спроса — внутренний спрос на продукты питания в России не растет, даже некоторые считают, что он падает", — сказал он.

Басов обратил внимание на государственные новации, которые вызывают опасения в отрасли. "Вместе с ростом налогов мы уже видим и повышение госучастия в некоторых смежных отраслях, что, на наш взгляд, содержит некоторые риски для частных компаний. Но это не означает, что компании расти не могут, скорее всего, не будет расти отрасль сильно", — отметил он.

По его мнению, в настоящий момент на первое место выходит качество менеджмента. "Будут компании, которые будут выигрывать и увеличивать свою долю, так и будут компании, которые просто будут исчезать с рынка, и этот процесс лишь ускорится", — уверен он.

Одной из основных точек роста как для "Русагро", так и для других компаний отрасли Басов видит рост производительности и повышение эффективности. "Во многом упор компании последние годы делался на рост в связи с недостаточным предложением на рынке и дешевыми государственными деньгами, — это уже закончилось. Сейчас пришло время заниматься производительностью", — сказал он.

"Мы видим возможности для роста, в первую очередь в растениеводстве, во вторую очередь — в животноводстве. Думаем, что можно поднять производительность на существующих активах как минимум на 20%. Это потребует повышение качества менеджмента, наработки компетенции, уточнение технологий и цифровизация", — добавил Басов.

По его словам, в управлении большим количеством полей и заводов, особенно с учетом нарастающего дефицита квалифицированной рабочей силы в деревнях, помогает автоматизация. "Здесь российские компании уже являются одними из мировых лидеров, так как очень мало где стоит задача по оцифровыванию и автоматизации гигантских территорий с маленьким количеством людей. Здесь работа ведется, мы уже ведем эксперименты по комбайнам без механизаторов, планирование и контроль частично уже ведется в полуавтоматическом режиме", — сказал он.

Второй задачей "Русагро" видит наращивание экспорта. "Внутренний рынок сокращается, и дальше у нас возможности, только связанные с выходом на мировые рынки. Выход на мировой рынок не означает, что мы сможем продавать продукцию по очень высоким ценам. На сегодняшний день — это только Азия. Мы сейчас внимательно смотрим в этом направлении, государство предпринимает усилия. Спасибо американскому президенту: торговая война, которая идет между США и Китаем, помогает, и мы надеемся, что Россия начнет значительно увеличивать экспорт, в первую очередь за счет открытия рынков мяса", — сказал он.

По его мнению, все возможности, кроме крупных приобретений в России, не потребуют большого капитала в дальнейшем, и компании встанут перед выбором, идти в другие страны и использовать наработанный в РФ опыт или генерировать большой денежный поток.

ТРАНСФОРМАЦИЯ РИТЕЙЛА

Продуктовый ритейл, как в международный, так и российский, переживает очень сильную трансформацию, считает член совета директоров "Вкусвилл" Евгений Римский.

По его словам, в продуктовый ритейл изменения приходят позже, это очень медленная отрасль, но сейчас уже игнорировать те изменения, которые есть в мире, просто невозможно.

"Поэтому мы видим очень серьезную трансформацию, как существующих моделей и формата, так и подходов к управлению практически во всех крупных продуктовых ритейлерах", — отметил он.

С этим связаны ряд очень сильных трендов, которые возникли в последние годы. Во-первых, ренессанс формата магазина у дома. Сейчас практически все крупные гипермаркеты переживают трансформацию, причиной этому то, что потребительские предпочтения по посещению больших магазинов изменились.

Второй тренд — осознанное потребление. Покупателей все больше волнует качество и состав продуктов, то, где и как произведены продукты, и как эти продукты и упаковка в дальнейшем перерабатываются и утилизируются. Третий тренд — ориентация на здоровый образ жизни, который набирает обороты в России.

Продуктовые сети идут за покупателем, и на сегодняшний день всегда в радиусе километра есть тот или иной магазин, если не говорить об отдаленные места. "Следование за покупателем и дифференциация становится самым важным вопросом для любой сети, которая хочет дальше расти и развиваться", — сказал он.

В продуктовом ритейле, по его словам, сейчас очень много говорят про доставку, тем не менее, за редким исключением, в первую очередь Китая, не видно, что доставка в продуктовом ритейле заняла значимый процент.

По его мнению, именно цифровое взаимодействие с покупателем будет расти большими темпами — не только доставка, но и услуга "закажи и забери". Таким образом, стены магазина, где можно купить продукты, будут размываться, а взаимодействовать с товаром можно будет не только в стенах магазина.

ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ

На российском рынке медицинских услуг нет точек роста, но есть направления для развития, потому что рынок выглядит абсолютно незаполненным с точки зрения современного понимания предложения как медицинской услуги, так и общего наполнения всей услуги, то есть сервиса, считает генеральный директор "Европейского медицинского центра" Андрей Яновский.

По его словам, есть два больших направления, на которые каждая компания пытается опираться. Во-первых, та территория, которая освобождается каждый день от основного игрока в прошлом на рынке — государства, которое активными темпами выходит из области высокотехнологичной медицины, потому что здесь скорость развития совершенно не равна скорости мышления участников этого процесса с той стороны. Более активные частные игроки могут легко входить на эту территорию, предлагая все больше услуг.

Второе направление — непосредственно люди, которые хотят жить долго, качественно и активно, поэтому возникло большое поле для выстраивания и обеспечения через инструмент цифровизации в том числе диалога с клиентом. "Это самая сложная территория, потому что в России всегда нашими основными конкурентами были мама и теща, потому что они всегда по телефону вам могли рассказать, как вылечить то или иное заболевание. Первичный успех нашей компании сложился как раз на том, что, когда старинные методы переставали помогать, требовался глубинный профессионализм. Сегодня мы хотим протянуть руку потребителю и постараться взаимодействовать с ним всеми возможными способами", — сказал он.

Яновский обратил внимание, что люди стали активнее заниматься спортом, при этом многие начали это делать в 35-40 лет. "Клиника ортопедии и травматологии — это активно почувствовала, кардиология тоже. Когда наступает кризис, я точно знаю, потому что падает косметология, но растет четко кардиология и психиатрия. Сейчас, кстати, хорошее время: все достаточно сбалансированно, все улыбаются, и территория для развития гигантская", — считает он.

По его словам, компания наращивает долю выручки, которую она получает за счет пациентов, приезжающих из других городов России и СНГ. "Если касаться каких-то глубинных случаев, например, нейрохирургии, я могу сказать, что даже двух австралийцев поставили на ноги. Наверное, мы должны называть это туризмом, но так как это очень маленькая (доля — ред.), пока я не очень чувствую, что туризм в Россию — это очень важный элемент будущего. Я думаю, что все медицинские компании могут еще лет 20 смотреть на рынок России и развиваться", — сказал он.

По словам Яновского, поток пациентов, которые направляются на лечение за рубеж, снижается. В России растет профессионализм специалистов этой сферы, но самое главное, люди привыкли любой сервис получать быстрее. При этом есть дефицит кадров, и профессионально подготовленные специалисты после 10-15 лет работы в индустрии не хотят ехать в регионы, и этот дисбаланс не помогает сформировать центры компетенции где-то далеко от городов-героев.

НАПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА

О том, над какими направлениями в будущем предстоит сосредоточиться российским компаниям, рассказал президент, председатель правления АФК "Система" Андрей Дубовсков. По его мнению, на горизонте нескольких десятков лет есть смысл заниматься не более чем тремя направлениями как таковыми, но названий этих направлений мы еще не знаем.

Первое направление — все то, что связано с трансформацией человеческого естества. "Человек существо коммуникативное, и для того, чтобы свои коммуникативные потребности удовлетворять, существуют товары, услуги, сервисы, роскошь человеческого общения… Все, что касается телекома, финтеха, сервисов доставки, фуд-ритейла, ритейла как такового — это все будет одной большой глобальной экосистемой, включая производство продовольствия", — сказал он.

Второе глобальное направление — трансформация человеческого тела, в частности генная инженерия, биоинженерия. "В русле этих первых двух направлений и лежат все наши усилия и бизнесы, проекты и задачи… Из этих кирпичиков рано или поздно вырастут два глобальных направления существования цивилизации", — отметил он.

Третье направление — космос. "Потому что наши потомки на Земле не останутся, и этим мы тоже занимаемся", — заключил он.