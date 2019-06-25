МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Судоходство по Каналу имени Москвы в районе Тушинского тоннеля может не возобновиться до августа, заявил журналистам замминистра транспорта РФ — глава Росморречфлота Юрий Цветков в кулуарах Всероссийского водного конгресса.

В январе в московском районе Тушино затопило тоннель под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе, движение транспорта по нему было перекрыто. Причиной ЧП стал подмыв грунта на склоне в шлюзе номер 8, площадь провала составила около 50 квадратных метров. Как сообщал позднее руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин, восстановление судоходства было запланировано на 10 июня. Однако из-за обнаружения новой течи навигация на участке так и не была открыта. По словам гендиректора "Порта Коломна" Владимира Алексеева, убытки судоходных компаний, если навигация на участке вообще не откроется в 2019 году, составят два миллиарда рублей. По данному участку в сезон проходит два миллиона тонн грузов, говорил Алексеев.

"Скорее всего, нет", — сказал Цветков, отвечая на вопрос, будет ли возобновлено судоходство на участке между 7 и 8 шлюзами Канала имени Москвы в Тушино до конца июля.

"Была выявлена повышенная фильтрация воды – порядка 100 литров в минуту…. Мы пока не можем сказать, что явилось причиной, но коллеги нас убеждают, что возможно починить…. (Участок канала — ред.) над тоннелем будет осушен, специалисты осмотрят его, вскроют плиты, и соответствующие ремонтные работы проведут. Если этого будет достаточно, (будет произведено — ред.) плановое наполнение канала, посмотрим, как он постоит и в зависимости от результатов будем дальше действовать. Заполнение занимает 10 дней по технологии, оно закончится, наверное, где-то в конце июля. Первая гипотеза о причинах может быть до конца месяца", — пояснил Цветков.

По словам главы Росморречфлота, ведомство вне зависимости от того, локальная или глобальная проблема привела к новой течи, планирует выйти с инициативой по проведению реконструкции всего межшлюзового участка протяженностью 1200 метров.

"Мы (часть канала между шлюзами 7 и 8 — ред.) планируем в перспективе разбить на два участка и делать в межнавигационный период. Соответствующий проект для этого понадобится. Мы считаем, что необходимо это сделать", — сказал Цветков. Он не уточнил, сколько средств может потребоваться на проведение соответствующих работ и когда они могут начаться.