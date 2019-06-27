МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ, Наталья Карнова. С 1 июля в России вступают в силу новые правила выкладки молочной продукции на полки магазинов. Согласно утвержденным правительством изменениям, теперь молоко и молочная продукция должны размещаться отдельно от продуктов с заменителями молочного жира и сопровождаться надписью, что они его не содержат.

Эта информация нужна, поскольку покупатель имеет право знать, что он приобретает. Она поможет осознанному выбору продуктов той или иной категории в зависимости от возможностей и предпочтений и упростит выбор.

В последнее время растительные жиры активно используются при производстве продуктов. Это позволяет увеличить срок хранения и снизить себестоимость продукции. По данным Росстата, Россия в январе-апреле 2019 года увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 7,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 362 тысяч тонн. Ввоз в страну кокосового, пальмоядрового масел, масла бабассу и их фракций за четыре месяца увеличился на 27,7% — до 29,7 тысячи тонн. Все это активно используется в кондитерском производстве, хлебопечении, при изготовлении полуфабрикатов, молочной продукции и даже в детском питании.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Опрошенные "Прайм" эксперты оценили новацию неоднозначно. "Союзмолоко" в целом поддерживает работу государства, направленную на стимулирование спроса на молочную продукцию, и разъяснительные инструменты, такие как изменение маркировки, введение раздельных полок для продуктов с заменителями молочных жиров и без них", — сообщили в пресс-службе компании.

Несмотря на то что уровень потребления молочной продукции в первую очередь обуславливается уровнем доходов населения и ценами на полке, последние изменения в части разграничения молокосодержащих и молочных продуктов уже привели к изменению структуры спроса.

Так, изменения в маркировке продукции, растущий тренд на здоровое питание и потребление молочной продукции без заменителя молочных жиров способствовали переориентации спроса с сырных продуктов на традиционные сыры. В результате спрос на сырные продукты упал на 10,3%, на сыры – вырос на 10,1%, несмотря на рост цены (+4,9% за год), спрос на маргарины и спреды снизился более значительно, чем на сливочное масло: —10,0% против —1,9%

"Мы ожидаем, что дальнейшее разделение молочной, смешанной и растительной категорий будет способствовать повышению потребительской грамотности населения и росту спроса на натуральную молочную продукцию", — отметили в "Союзмолоко".

В свою очередь, гендиректор информационного агентства InfoLine Иван Федяков назвал идею несвоевременной в силу грядущих более глобальных изменений на рынке оборота продуктов питания. "Президент на "прямой линии" указал на необходимость ввести категорию "органик-продуктов", исходя из этого, законодательно будут вводиться новые разделения. Возможно, следовало подождать этого момента, а не двигаться впереди паровоза", — считает он.

Выделение отдельной полки для продукции с растительными жирами вряд ли нужно, поскольку действуют многочисленные техрегламенты и производитель обязан указывать полный состав. Более того, такое молоко не может называться молоком, а должно именоваться молочным напитком. Потребитель в состоянии изучить информацию на упаковке и сделать выбор, даже если товары стоят рядом, уверен Федяков.

РЕАКЦИЯ РОЗНИЦЫ

В оценке реакции розницы на нововведение эксперты сходятся. В "Союзмолоко" считают, что сетевая розница полностью готова к нововведениям и не будет испытывать трудности с переходом, так как был дан достаточный переходный период. Однако у несетевой розницы и точек нестационарной торговли действительно могут возникнуть проблемы с размещением продуктов на ограниченной площади.

Федяков согласен, что удар будет, прежде всего, нанесен по малому бизнесу. Именно в магазине с небольшой площадью трудно осуществить такое разделение, сетевики же окажутся даже в выигрыше, поскольку смогут полнее представить ассортимент. При этом не исключено, что ряд производителей решит отказаться от "молочки" в молочном сегменте в пользу других видов продукции, поэтому возможно определенное сокращение ассортимента.

Эти проблемы должны быть решены при участии отраслевых объединений, экспертного сообщества и Минпромторга по мере накопления правоприменительной практики, отметили эксперты.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ

Государство твердо намерено навести порядок на рынке молока и молочной продукции, где, по оценке Россельхознадзора, за пять лет произошло существенное снижение качества. Параллельно с предписанием по раскладке продуктов развивается тема маркировки и сертификации молочной продукции.

С 1 июля станет обязательным оформление ветеринарных сертификатов на всю готовую животноводческую продукцию, кроме части молочных продуктов. Ветеринарные сертификаты на питьевое молоко, кисломолочную продукцию в потребительской упаковке и мороженое начнут оформляться с 1 ноября. Сертификация будет происходить в электронном виде в системе "Меркурий", которая действует уже год.

Это поможет снизить количество фальсификата, когда информация о наличии растительных жиров не сообщается. По оценке "Союзмолоко" и итогам масштабной межведомственной проверке Роспотребнадзора, Роскачества и Россельхознадзора доля такой продукции не превышает 7%. Есть надежда, что ее станет еще меньше.

В отношении готовой молочной продукции предлагается провести эксперимент по цифровой маркировке. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, он может стартовать в России в ближайшее время.

Помимо традиционного указания состава на упаковке, предлагается дополнительно маркировать продукты цифровым штрих-кодом, который проходит через "Меркурий". Это позволит потребителям самостоятельно проверять легальность молочного продукта, срок его годности, производителя и прочую информацию. Для этого достаточно установить на телефон специальное мобильное приложение.