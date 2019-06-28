МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия о домашнем аресте директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Поступил материал об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемого Кайро Анатолия Юрьевича", — сказал представитель суда.

Следственный комитет России в четверг сообщил, что возбудил против основателя крупнейшего российского автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей компании уголовное дело о выводе средств по подложным документам. В офисах "Рольфа" и дома у фигурантов прошли обыски. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Статья предполагает до десяти лет колонии.

В пятницу "Рольф" сообщил РИА Новости о задержании директора департамента развития бизнеса холдинга Анатолия Кайро. Чуть позже СК заявил, что Кайро в 2014 году участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт" Петровым, при помощи которой средства были незаконно выведены за рубеж.

СК также сообщил, что "на данный момент по уголовному делу проходит четверо фигурантов".