МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" готова подписать в 2019 году контракт по покупке 100 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщил журналистам гендиректор перевозчика Виталий Савельев.

Ранее авиакомпания заключила соглашение о намерении приобрести 100 таких лайнеров.

"Мы не отказываемся ни от поставок еще 100 самолетов SSJ100, ни от дополнительных 35 МС-21. Мы готовы подписать контракт по "сухим" уже в этом году. Оформление соответствующих договоренностей – график поставок и коммерческие условия контракта — находится в стадии проработки", — сказал Савельев.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в начале июня сообщил, что госкорпорация надеется до конца 2019 года подписать твердый контракт с "Аэрофлотом" на поставку дополнительных 35 самолетов МС-21.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов в середине апреля сообщил, что "Аэрофлот" ведет переговоры о приобретении дополнительно к ранее запланированным к покупке самолетам МС-21 еще 35 лайнеров. У компании также есть контракт на 50 таких самолетов. "Аэрофлот" станет первым эксплуатантом нового воздушного судна.

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