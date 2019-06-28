МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Группы ГАЗ" утвердили выплату дивидендов по результатам 2018 года на привилегированные акции в размере 3,92 рубля на бумагу, дивиденды по обыкновенным акциям решено не выплачивать, следует из материалов компании.

"Утвердить дивиденды по привилегированным акциям общества по результатам 2018 финансового года в размере 3,92 рубля на одну привилегированную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "ГАЗ" за 2018 год не выплачивать", — говорится в сообщении.

Таким образом, дивиденды по привилегированным акциям снизятся на 10,7%. По итогам 2017 года группа выплачивала 4,39 рубля на бумагу.

Группа в последние годы платила дивиденды только по привилегированным акциям. По итогам 2016 года она выплачивала 1,58 рубля на бумагу, по итогам 2015 года — 1,34 рубля, по итогам 2014 года — 1,2 рубля.

ПАО "ГАЗ" является основным юридическим лицом "Группы ГАЗ", которая через корпорацию "Русский машины" входит в диверсифицированный промышленный холдинг "Базовый элемент" Олега Дерипаски. "Группа ГАЗ" и сам Дерипаска находятся под санкциями США. Компания занимается производством легких коммерческих, коммерческих, среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей и автобусов.