ОСАКА (Япония), 29 июн — ПРАЙМ. Россия и Саудовская Аравия в ближайшее время создадут экономический совет, который будет объединять крупнейших бизнесменов двух стран, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Планируется создание экономического совета между Россией и Саудовской Аравией, который будет объединять крупнейших бизнесменов с российской стороны и саудовской стороны для реализации крупных совместных проектов", — сказал Дмитриев.

По его словам, создание такого совета позволит реализовать больше совместных инвестиций и взаимных проектов между странами.

"Это будет экономический совет с фокусом на глав крупнейших российских и саудовских компаний. Совет будет создан в кратчайшее время", — добавил Дмитриев.