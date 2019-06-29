ОСАКА (Япония), 29 июн — ПРАЙМ. Япония с сентября начнет смягчать визовый режим для российских бизнесменов, занимающихся проектами совместной деятельности, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"С сентября этого года для дальнейшего поощрения двусторонних контактов Япония планирует смягчение визового режима для российских предпринимателей в рамках плана сотрудничества из восьми пунктов", — заявил он на пресс-конференции по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным, отметив, что "это мера только для российских бизнесменов".

Кроме того, Токио смягчит процедуру получения виз для студентов российских вузов.

"Также принято решение об упрощении процедуры выдачи виз студентам 465 вузов России с целью усиления контактов между молодежью", — добавил Абэ.

В ходе встречи Путина и Абэ в Сочи в мае 2016 года японский премьер представил "план сотрудничества", охватывающий восемь областей практического взаимодействия: энергетику, промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, городскую среду, кооперацию предприятий малого и среднего бизнеса, высокие технологии, гуманитарные обмены.