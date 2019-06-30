СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — ПРАЙМ. Прекращение работы британской системы поиска авиабилетов Skyscanner с Крымом не несет существенных рисков для региона, заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner прекратила продажу билетов в Крым. При этом в компании не смогли пояснить точную причину такого решения. Авиабилеты в аэропорт Симферополя перестали отображаться в поисковой системе с 28 июня. Корреспондент РИА Новости лично убедился в невозможности приобрести билет. При запросе авиамаршрута в сторону Симферополя поисковая система выдает: "Извините, найдено 0 результатов".

"Больших постоянных организованных групп иностранных туристов в Крыму нет, а внутренние туристы прекрасно знают, как добраться в Крым и без помощи британской системы, поэтому существенных рисков от прекращения работы с крымским регионом нет. Это техническая неполадка с их стороны или реакция на санкции — Крыму от этого ни холодно, ни жарко. Мы уже привыкли к подобным моментам и давно к этому адаптировались. Все знают, как ездить и как добираться в Крым", — сказал Черняк РИА Новости.

При этом, по его словам, иностранные туристы, приезжающие в Крым в частном порядке, уже давно пользуются услугами туркомпаний, которые помогают им в организации визита.

"Своим решением Skyscanner дает возможность другим поисковым системам занять нишу и, соответственно, лишить себя определенной суммы доходов", — сказал Черняк.

Skyscanner — система веб-поиска информации об авиарейсах по разнообразным критериям. Работает на 30 языках, в том числе русском. Штаб-квартира сервиса располагается в Эдинбурге (Великобритания).