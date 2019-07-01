МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Один из крупнейших мировых портовых операторов, DP World, заявил о приобретении судоходной компании Topaz Energy & Marine, также из ОАЭ, сумма сделки — 1,1 миллиарда долларов, говорится в релизе компании Topaz.

"Мы очень рады поделиться объявлением о том, что DP World приобретет Topaz Energy & Marine", — говорится в сообщении.

Сделка объединит две сильные компании с обширным рыночным профилем и обеспечит финансовую устойчивость, позволяя увеличить инвестиции как во флот, так и в технологии и инновации в интересах обеих заинтересованных сторон, также говорится в релизе.

Генеральный директор Topaz Energy & Marine Рене Кофод-Ольсен считает, что "это отличное предложение для наших сотрудников и клиентов. Будучи частью ведущей мировой группы, такой как DP World, мы гарантируем, что продолжим быть предпочтительным работодателем для талантливых людей и обеспечим больше преимуществ для наших клиентов".