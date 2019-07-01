МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Компания "Р-Фарм Холдинг", входящая в группу компаний "Р-Фарм", и японская Canon Medical Systems заключили договор о стратегическом партнерстве, трансфере технологий и организации локального производства медицинского оборудования на территории РФ, говорится в сообщении российской фармкомпании.

Canon Medical Systems — один из крупнейших мировых производителей аппаратуры для компьютерной, магнитно-резонансной томографии и ультразвуковых исследований. Поставляет свою продукцию в более чем 150 стран.

Как уточняется в сообщении, производство медицинского оборудования будет локализовано на мощностях российского партнера.

"Сотрудничество двух компаний поможет принести на российский рынок новые медицинские технологии, которые, вне всякого сомнения, повысят качество российского здравоохранения", — заявил председатель совета директоров "Р-Фарм" Алексей Репик.

"Мы надеемся, что наше сотрудничество внесет свой вклад в дальнейшее совершенствование системы здравоохранения в России, равно как и в развитие российско-японских экономических отношений", — отметил президент корпорации Canon Medical Systems Тошио Такигути.