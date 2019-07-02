ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл — ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновила рейсы из Екатеринбурга в Прагу, ранее приостановленные из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на полеты, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Ранее ряд рейсов в Прагу из Москвы отменила крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения. "Уральские авиалинии" также со 2 июля приостановили полеты в Чехию из Екатеринбурга и подмосковного Жуковского.

"Рейсы по маршруту Екатеринбург-Прага-Екатеринбург возобновлены. Рейсы U6-701 Екатеринбург-Прага и U6-702 Прага-Екатеринбург 2 июля вылетят с задержкой в связи с ожиданием разрешения на вылет", – говорится в сообщении.