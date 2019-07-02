МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Роспотребнадзор выступает за использование маркировки минеральной воды с целью предотвращения производства контрафактной продукции, об этом заявил замглавы ведомства Михаил Орлов.

"Чтобы нам эту систему применить для продукции минеральной воды, мы как раз и предложили Минпромторгу распространить эту систему (маркировки)",- сказал Орлов на совещании в Совфеде.

По его словам, маркировка позволит отслеживать объемы, чтобы на рынок не поступало продукции больше, чем производится на предприятии.