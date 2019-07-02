МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" с 3 июля приостанавливает производство автомобилей на обеих своих площадках в Тольятти и Ижевске из-за нарушения поставщиком обязательств по поставкам компонентов, говорится в сообщении компании.

"Группа "АвтоВАЗ" вынужденно приостановит производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске с 3 июля 2019 года. Простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО "Завод Автокомпонент" (город Нижний Новгород). "АвтоВАЗ" делал все возможное для недопущения этой ситуации и предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства. Компания оставляет за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки", — говорится в сообщении.

Приостановка производства на заводах "АвтоВАЗа" на сегодняшний день не оказывает влияния на доступность автомобилей Lada в дилерской сети марки, о возобновлении производства будет сообщено дополнительно, также сообщает компания.