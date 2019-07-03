ТАШКЕНТ, 3 июл — ПРАЙМ. АО GM Uzbekistan (Асака, Андижанская область) после выхода из состава акционеров американской General Motors сменило свое название на АО Uzavto Motors, сообщает компания в среду.

В октябре 2017 года GМ принял решение о поэтапном выходе из состава акционеров СП GM Uzbekistan, после чего концерн собирался создать 100%-ную "дочку" для дальнейшей консультативной и технической поддержки отрасли в Узбекистане. В декабре 2018 года представитель "Узавтопрома" сообщил РИА Новости, что госкомпания полностью выкупила долю GM в СП.

"Изменение наименования — АО Uzavto Motors", — говорится в сообщении компании о существенных фактах. По данным автозавода, решение о смене названия было принято 26 июня, изменения в учредительных документах зарегистрировали 1 июля.

В апреле этого года "Узавтопром", GM и GM Korea Supplier Association подписали меморандум о взаимопонимании и поддержке развития автомобильной отрасли Узбекистана. В частности, стороны договорились о сотрудничестве при локализации автомобильных компонентов и запасных частей для новых автомобилей, планируемых к производству на заводе в Асаке.

В марте 2008 года General Motors (тогда 25%) и "Узавтопром" (тогда 75%) завершили процесс создания СП GM Uzbekistan на базе ЗАО "УзДЭУавто" в Андижанской области. Проектная мощность GM Uzbekistan в Асаке в настоящее время составляет 270 тысяч автомобилей в год, предприятие освоило выпуск девяти марок автомобилей. Производство автомобилей на СП по итогам 2018 года увеличилось в 1,6 раза по сравнению с 2017 годом и составило 220,667 тысячи автомобилей.