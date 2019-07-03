МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Кремль не вмешивается в следствие по делу "Рольфа", но президент РФ Владимир Путин получает информацию, об этом сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков

"Насколько мне известно, он получил информацию, но не в деталях. Естественно, президент не может, скажем так, отслеживать все детали одного конкретного следствия. Ведутся следственные действия. Больше сказать нечего, мы никоим образом не имеем ни права, ни полномочий в них вмешиваться. Естественно, о факте этого дела ему известно", — сказал Песков.

Следственный комитет России 27 июня сообщил, что возбудил против основателя "Рольфа" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе средств по подложным документам. В офисах "Рольфа" и дома у фигурантов прошли обыски. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров это отрицает, но заявил газете "Ведомости", что не планирует возвращаться в Россию.