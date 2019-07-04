МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Hyundai рассматривает возможность запуска продаж в России электромобиля Kona, примет окончательное решение в ближайшие пару месяцев, рассказал журналистам управляющий директор Hyundai Motor в СНГ Алексей Калицев.

"Мы присматриваемся к рынку. Мы изучаем возможность запуска в России Kona. Если мы примем решение о запуске Kona, безусловно, она будет и бензиновой, и электрической", — сказал он.

Hyundai Kona — компактный кроссовер, представлен в июне 2018 года и продается в странах Западной Европы с конца 2017 года.

"Мы в ближайшие пару месяцев определимся. Это будет как раз вторая нишевая история (после Hyundai I30N). В Европе и Штатах это (цена — ред.) нивелируется большими госсубсидиями, в России пока никакой активности на этот счет, кроме как со стороны московского правительства, не видно. Поэтому пока мониторим", — уточнил Калицев.

По его словам, в истории с продажей электромобилей все упирается в регулирование, потому что во всех странах такие машины продаются исключительно с господдержкой, а без нее это "мертвая абсолютно тема".