МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Российский авторынок вряд ли покажет рост по итогам 2019 года, если во втором полугодии будет наблюдаться положительный тренд, то в лучшем случае показатель окажется на уровне прошлого года, считают в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По ее данным, за июнь продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) машин в РФ снизились на 3,3%, в первом полугодии – на 2,4%. Показатель за прошлый год вырос на 12,8%, до 1,8 млн машин.

По мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, стагнация авторынка является следствием падающего потребительского спроса и снижения уровня благосостояния населения. Потребсектор может оставаться в угнетенном состоянии до конца первого полугодия 2020 года, что, очевидно, будет негативно влиять на автомобильный спрос.

ПРИЧИНЫ СПАДА

Стагнация и спад объемов авторынка является наиболее ярким отражением задавленности текущего потребительского спроса на фоне продолжающегося снижения уровня благосостояния населения, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

"В перспективе этого года ситуация на авторынке будет развиваться по вектору с отрицательным наклоном", — убежден эксперт.

По его мнению, исходя из текущих реалий, можно ожидать, что динамика объемов авторынка по итогам 2019 года может оказаться вблизи околонулевых отметок, в диапазоне от —1% до 2% год к году.

Основной причиной для столь сдержанных прогнозов являются ожидания сохранения подавленности в потребительском спросе в перспективе до i-II кварталов 2020 года, объясняет эксперт.

Консультант компании SBS Consulting Дмитрий Бабанский соглашается с прогнозом АЕБ. "Российский рынок автомобилей, скорее всего, сократится", — полагает он.

Во второй половине года может быть некоторый рост, связанный с возможным снижением стоимости кредитов, но одного этого фактора даже в оптимистичном сценарии недостаточно, отмечает он. Выделенная господдержка только смягчит снижение рынка, но глобально для него нужны более системные меры: например, льготное рефинансирование автокредитов.

АВТОКРЕДИТЫ И ГОСПОДДЕРЖКА

Авторынок продолжает находиться под влиянием прежде всего двух факторов: снижения доходов населения, стагнации инвестиционной активности, а также высоких ставок по кредитам, говорит Бабанский.

По его мнению, позитивное влияние может оказать ожидаемое снижение ставки ЦБ, но эффект будет ограничен. Для преодоления негативной динамики необходимо масштабирование господдержки, а также расширение круга возможных получателей — это окажет рынку поддержку, убежден эксперт.

Покатович ожидает продолжения замедления роста объемов автокредитования. В начале года наблюдался достаточно активный рывок в объемах выданных автокредитов, который был сформирован за счет действия государственных программ льготного автокредитования. С исчерпанием ресурсов данной господдержки спрос населения на автокредиты также испытает существенное сжатие.

"Другими словами, недостаточные методы государственного стимулирования авторынка могут в значительной мере снизить его эффективность", — поясняет он.

По его словам, пока государство не вернется к реальной поддержке потребительского спроса, склонность населения к покупке авто как на кредитной основе, так и за счет собственных средств будет находиться под существенным давлением.