МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Злоупотребивший своими полномочиями экс-глава "Автодора" Сергей Кельбах причинил государству ущерб более чем в 2,1 миллиарда рублей, сообщает в четверг Следственный комитет России.

Бывшему руководителю грозит до десяти лет колонии.

НЕЗАКОННЫЕ АВАНСЫ

По данным следствия, в 2017 году Кельбах незаконно выделил более 2 миллиардов рублей одной из компаний, занятых в строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье. По его же указанию, полагает СК РФ, двумя годами ранее та же организация получила из бюджета еще 3,9 миллиона рублей.

Кроме того, экс-глава "Автодора" обвиняется в незаконной выплате еще одной организации 132 миллионов рублей за разработку документации в рамках того же ЦКАД. Эти работы, как установил СК РФ, не были предусмотрены федеральной целевой программой.

"Незаконные действия Кельбаха повлекли тяжкие последствия и существенные нарушения охраняемых законом интересов государства, повлекшие причинение ущерба в сумме более двух миллиардов рублей", — говорится в релизе.

Сейчас следствие выясняет, не причастен ли подозреваемый к другим коррупционным эпизодам.

Задержан ли Кельбах, Следственный комитет не уточняет. Но еще сегодня днем топ-менеджер, ныне занимающий пост советника главы РЖД, заявлял радиостанции "Говорит Москва", что "находится на работе" и ничего не знает об уголовном деле.

В свою очередь, "Автодор" сообщил, что передал следствию все необходимые материалы и информацию по делу о нарушениях при строительстве ЦКАД.

Предприятие напоминает, что для своевременного завершения строительства объектов ЦКАД президент РФ в октябре 2018 года принял решение о проведении комплексной проверки госкомпании с участием представителей Счетной палаты, Генпрокуратуры и Следственного комитета.

"Все необходимые материалы и информация были своевременно предоставлены уполномоченным органам. Информацией о проводимых следственных мероприятиях в отношении бывших сотрудников Государственная компания не располагает. Какие-либо процессуальные решения в отношении действующего руководства правоохранительными органами не принимались", — поясняет "Автодор", добавляя, что информацию о возбуждении уголовного дела в отношении конкретных лиц необходимо запрашивать в органах следствия.

ПУТАНИЦА С ФАМИЛИЕЙ

О расследовании нарушений, связанных с ЦКАД, ранее сегодня рассказал генпрокурор Юрий Чайка. При этом возникла путаница, кого именно заподозрили в злоупотреблениях, поскольку по логике повествования следовало, что дело против бывшего руководителя "Автодора", но Чайка заявил об уголовном преследовании "в отношении председателя правления".

Позднее Генпрокуратура уточнила, что речь все-таки о бывшем главе холдинга Сергее Кельбахе. "Автодором" он руководил более семи лет, а в начале этого года его сменил Вячеслав Петушенко.

ПРОБЛЕМЫ С ЦКАД

В начале февраля Счетная палата (СП) сообщила, что строительство ЦКАД отстает от плана. Позднее нынешний глава холдинга Вячеслав Петушенко в интервью РИА Новости заверил, что переносить сроки ввода проекта пока не планируется, хотя такой риск есть. При этом он ссылался на изменившиеся законы, которые налагают на строителей дорог новые требования.

По данным СП, на 1 декабря 2018 года строительная готовность различных участков ЦКАД составляла от 0% до 66%, что не позволит завершить работы на участках №1, №3 и №5 ранее четвертого квартала 2020 года, а на участке № 4 — ранее второго квартала 2021 года.

В итоге, по мнению СП, "Автодор" в прошлом году показал худший результат своей работы за десять лет своего существования, при этом почти полностью потратив выделенные ему государством 74,8 миллиарда рублей. Компания, по заключению аудиторов, провалила 11 из 12 целевых показателей.

Центральная кольцевая автомобильная дорога, или А-113, пройдет по территории Подмосковья и Новой Москвы на расстоянии 50 километров от МКАД. Длина скоростной магистрали составит около 530 километров. Строительство дороги началось в 2014 году. По последним данным, проект планируется завершить к 2025 году.