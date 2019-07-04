МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. АК "Алроса" реализовала на международном аукционе в Гонконге крупные алмазы специальных размеров (более 10,8 карата), суммарная выручка по итогам составила 10,3 миллиона долларов, следует из сообщения компании.

На аукционе было продано 112 алмазов ювелирного качества общим весом 1910 карат. По разным лотам в аукционе победили 23 компании из 63, принимавших участие в торгах. Компании — участники аукциона представляли крупнейшие мировые центры алмазной торговли: ОАЭ, Индию, Бельгию, Россию, Израиль, Гонконг и США.

"Несмотря на сложившуюся на сегодняшний день непростую ситуацию на алмазно-бриллиантовом рынке, хорошие результаты прошедшего аукциона подтверждают, что интерес к нашей продукции на азиатском рынке сохраняется", — прокомментировал директор ЕСО "Алросы" Евгений Агуреев, слова которого приведены в релизе.

Следующий аукцион состоится одновременно с сентябрьской ювелирной выставкой Hong Kong Jewellery & Gem Fair. В рамках выставки "Алроса" проведет второй аукцион True Colours по продаже цветных бриллиантов, отметил Агуреев.