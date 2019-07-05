МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Строительство системы Hyperloop для пассажирского сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом может обойтись в сумму от 1,18 триллиона рублей, а проезд стоить для пассажира не менее 16,1 тысячи рублей в случае господдержки, посчитал Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ).

В настоящее время в России обсуждается строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. ИПЕМ подготовил исследование "Hyperloop Москва — Санкт-Петербург: сколько может стоить проект для инвестора и пассажира?", в котором посчитал, сколько могла бы стоить капсюльная система между двумя столицами России.

"По оценкам ИПЕМ, стоимость строительства системы Hyperloop для пассажирского сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом может составить не менее 1,18 триллиона рублей. Стоимость проезда для пассажира окажется сопоставимой по цене с авиаперелетом бизнес-классом, и даже в случае наличия государственной поддержки проект будет ориентирован преимущественно на деловое сообщество", — говорится в сообщении в пятницу.

Расчеты сделаны на основании открытых источников с восьмью вариантами сценарных условий, зависящих от четырех основных факторов: типа системы (одно- или двухтрубная), вместимости капсулы (28 или 40 пассажиров), участия государства (полностью частный проект или субсидирование государством 50% стоимости проекта) и сроков окупаемости.

Выбор направления Москва – Петербург обусловлен востребованностью направления, а также устойчивым ростом спроса на железнодорожные и авиаперевозки, наблюдаемым в последние годы. По оценке института, возможная трасса прохождения системы Hyperloop между двумя столицами должна иметь длину около 650 километров. Для окупаемости Hyperloop (без учета затрат на отчуждение земли) стоимостью от 1,18 триллиона рублей (18 миллиардов долларов) в течение 20 лет ежедневный пассажиропоток должен составлять 4,7-14,2 тысячи человек в день в зависимости от вариантов исполнения системы и вместимости капсул.

По данным ИПЕМ, без господдержки проекта цена билета в один конец составит от 27,5 тысячи рублей до 48,8 тысячи рублей в зависимости от типа системы. Государственное софинансирование строительства позволит удешевить поездку на 35%-42%. "Наиболее доступным для пассажира вариантом станет двухтрубная система с капсулой на 40 пассажиров при наличии господдержки: проезд в таких условиях обойдется не менее 16 100 рублей", — посчитал институт.

Поездка между крупнейшими деловыми центрами "Москва-Сити" и "Лахта-Центр" по принципу "от двери до двери" с учетом прохождения процедур на станции отправления займет 1 час 28 минут, с учетом проезда по городу до станций отправления/прибытия — 2 часа 15 минут.