ВИЛЬНЮС, 5 июл — ПРАЙМ. В Литве с аукциона продается арестованный сухогруз "Иван Лопатин", принадлежащий российской компании "Мурманское морское пароходство", передает агентство Sputnik Литва.

Как пишет Sputnik, на сайте Evarzytynes.lt, где публикуется информация об аукционах, указано, что первый торг пройдет с 4 июля по 5 августа. Стартовая цена судна — 2,4 миллиона евро.

По данным агентства, "Иван Лопатин" находится в Клайпедском порту с конца октября 2017 года. Ранее Клайпедская ассоциация российских граждан сообщала, что судно прибыло на ремонт. Затем морякам стало известно, что предприятие, которое занималось ремонтом судна, остановило ремонтные работы из-за задолженностей.

В начале сентября 2018 года ОАО "Мурманское морское пароходство" заявляло, что испытывает финансовые трудности, однако опровергало, что компания находится в стадии банкротства.

По информации Sputnik, у компании "Мурманское морское пароходство" около 20 судов. Несмотря на плохое состояние, ходивший под российским флагом сухогруз "Иван Лопатин" — одно из новейших судов компании, построенное в 2010 году.