МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 6 июля снимает ограничения на ввоз в РФ продукции с белорусских предприятий "Молочная компания Новогрудские дары" и "Гомельский мясокомбинат", сообщает ведомство.

"С 6 июля 2019 года отменяются введенные ранее ограничения на поставки в Россию сухой молочной продукции с белорусского предприятия ОАО "Молочная компания Новогрудские дары", — говорится в сообщении.

Поясняется, что такое решение принято в соответствии с "дорожной картой" двустороннего сотрудничества Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ, а также на основании полученных от белорусской стороны материалов проведенного расследования.

Кроме того, Россельхознадзор сообщает, что с 6 июля отменяет ограничения на поставки в РФ продукции предприятия ОАО "Гомельский мясокомбинат".

Отмечается, что отправляемая в Россию продукция указанных предприятий должная быть выработана с 6 июля 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.