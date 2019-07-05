Россельхознадзор с 6 июля разрешает ввоз в РФ продукции двух белорусских предприятий
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 6 июля снимает ограничения на ввоз в РФ продукции с белорусских предприятий "Молочная компания Новогрудские дары" и "Гомельский мясокомбинат", сообщает ведомство.
"С 6 июля 2019 года отменяются введенные ранее ограничения на поставки в Россию сухой молочной продукции с белорусского предприятия ОАО "Молочная компания Новогрудские дары", — говорится в сообщении.
Поясняется, что такое решение принято в соответствии с "дорожной картой" двустороннего сотрудничества Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ, а также на основании полученных от белорусской стороны материалов проведенного расследования.
Кроме того, Россельхознадзор сообщает, что с 6 июля отменяет ограничения на поставки в РФ продукции предприятия ОАО "Гомельский мясокомбинат".
Отмечается, что отправляемая в Россию продукция указанных предприятий должная быть выработана с 6 июля 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
https://1prime.ru/business/20190705/830137677.html