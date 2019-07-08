МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 авиакомпании Utair возвращается в аэропорт "Внуково" из-за неисправности в работе системы кондиционирования, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Boeing 737 сообщением Москва-Берлин развернулся над Каунасом из-за неполадок в системе кондиционирования. Воздушное судно уже зашло в московскую зону управления полетами. Посадка самолета в аэропорту "Внуково" ожидается, ориентировочно, через 40 минут", — сказал собеседник агентства.