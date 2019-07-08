МОСКВА, 8 июл — Dow Jones. Волна гигантских фармацевтических сделок, возможно, еще не спала.

AbbVie в июне удивила инвесторов, договорившись о покупке Allergan за 63 млрд долларов. Ранее в этом году Bristol-Myers Squibb объявила, что приобретет Celgene за 74 млрд долларов, а японский фармацевтический гигант Takeda Pharmaceutical в прошлом году купил Shire за 58 млрд долларов.

Акции AbbVie упали на 16% сразу после объявления о сделке 25 июня, но с тех пор полностью восстановились. Возможно, это связано с тем, что инвесторы осознают, что мегаслияния на сегодняшний день являются неизбежным стратегическим выбором для фармацевтических фирм.

Стоящая за этими сделками логика достаточно проста: обеспечение роста стало проблемой. Отрасль уже удовлетворила многие из наиболее насущных медицинских потребностей, при этом поощрив пациентов и акционеров. Сейчас в отрасли осталось лишь несколько крупных стоящих целей, таких как болезнь Альцгеймера или некоторые виды заболевания печени, но клинические испытания в этой сфере пока лишь разочаровывали.

Такие результаты представляют проблему, поскольку продажи могут сильно упасть, когда наиболее популярные медикаментозные средства столкнутся с конкуренцией со стороны более дешевых дженериков. Усугубляет ситуацию то, что у многих крупных биотехнологических и фармацевтических фирм значительная часть продаж обеспечивается за счет одного продукта. Например, в последние кварталы около 60% продаж AbbVie приходилось на противовоспалительный препарат "Хумира" (Humira).

В то же время фармацевтические компании, похоже, менее склонны повышать цены на существующие продукты для достижения роста. По сведениям аналитиков SSR Health, в 1-м квартале 2019 года цены на американские фирменные препараты выросли на 3,3% против 6,3% годом ранее. В пятницу президент Трамп пообещал издать новый указ о снижении цен, которые власти США платят за лекарственные средства.

Все это свидетельствует в пользу дальнейших слияний фармацевтических гигантов. Покупка более крупного конкурента может гарантировать важные преимущества, скажем, в части крупных расходов на акции биотехнологических компаний, находящихся на стадии развития. Прежде всего это превращает рост выручки почти в гарантированное, а не возможное событие. Дополнительная прибыль может быть получена за счет снижения расходов на исследования и разработки и сокращения сотрудников отделов продаж при пересечении классов заболеваний, с которыми они работают.

Несмотря на отраслевые трудности с ростом, для большинства крупных фармацевтических фирм характерен сильный денежный поток и балансы инвестиционного уровня. Поэтому эмиссия облигаций для покупки активов кажется выгодной возможностью, особенно в условиях низких процентных ставок.

При этом акции указанных компаний торгуются с дисконтом. В конце июня акции таких крупных биотехнологических фирм, как Amgen, Biogen и Gilead Sciences, торговались к прогнозируемой прибыли на уровне 8х. К тому же, по мнению аналитиков Mizuho Securities, у этих трех компаний рост выручки в следующие пять лет будет либо неизменным, либо минимальным. У них достаточно возможностей для проведения крупных сделок, да и они сами могут считаться привлекательной целью для приобретения фармацевтическими гигантами. В конце концов, у Allergan была аналогичная ситуация с ростом и оценкой, когда AbbVie решила действовать.

Ставка на продолжение отраслевой консолидации в 2-м полугодии этого года, похоже, является разумным решением.

— Автор Charley Grant, charles.grant@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ