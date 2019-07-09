МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании американской PepsiCo Inc., в первом полугодии 2019 года выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,448 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

В пересчете на одну акцию разводненная прибыль составила 2,44 доллара против 2,21 доллара годом ранее. Выручка компании в годовом выражении выросла на 2,4%, до 29,333 миллиарда долларов. Операционная прибыль уменьшилась в отчетном периоде на 2% — до 4,737 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль PepsiCo, приходящаяся на акционеров, поднялась на 11,8%, до 2,035 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,44 доллара против 1,28 доллара во втором квартале 2018 года. Выручка компании выросла на 2,2%, до 16,449 миллиарда долларов, что выше прогноза в 16,43 миллиарда, который приводит агентство Рейтер. Операционная прибыль снизилась на 10% — до 2,729 миллиарда долларов.

Согласно словам гендиректора компании Рамона Лагуарта (Ramon Laguarta), компания довольна своими результатами, а органический рост выручки составил 4,5% за квартал, в то время как на чистую выручку негативно сказался курсовой эффект. Компания по-прежнему ожидает, что органический рост выручки по итогам года составит 4%.

PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других. История PepsiCo в России началась в 1959 году с представления президентом компании Доном Кендаллом напитка Pepsi в рамках выставки американской продукции в Москве. В 1974 году на заводе в Новороссийске компания начала производство напитков по договору франчайзинга, а в 2011 году купила за 5,8 миллиарда долларов российскую компанию "Вимм-Билль-Данн".