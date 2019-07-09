ТБИЛИСИ, 9 июл — ПРАЙМ. Грузинская авиакомпания MyWay Airlines отрицает, что имеет задолженность перед российской организацией и отмечает, что после введения запрета на прямое авиасообщение между странами, компания понесла ущерб в 650 тысяч долларов.

MyWay Airlines до запрета на прямые авиарейсы, осуществляла полеты в подмосковный аэропорт "Жуковский". Минтранс РФ 22 июня сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний в Россию приостановят с 8 июля в связи с необходимостью обеспечения достаточного уровня авиабезопасности, а также из-за просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД". По данным министерства, общая сумма задолженности грузинской стороны (без учета пени) составляет 792,5 тысячи долларов и 592,3 тысячи рублей. Грузинская сторона признала задолженность еще в 2008 году, но с тех пор так и не погасила ее.

"Эта задолженность, по моей информации, была у нескольких грузинских авиакомпаний, которых сегодня нет на рынке. Основная часть задолженности, насколько я знаю, покрыта. Важно то, что и у российской стороны есть задолженность перед Грузией", — заявил коммерческий директор авиакомпании Игорь Апциаури грузинскому агентству "Коммерсант". По его словам, у MyWay Airlines нет задолженности перед российской авиационной организацией.

"Наша компания пыталась получить разрешение на полеты в Россию в течение года. За это время компания предоставила все необходимые документы и программу безопасности. У российской стороны не было никаких замечаний… в результате санкций MyWay Airlines получила довольно большой ущерб. Речь идет о примерно 650 тысячах долларов. К сожалению, мы не смогли предоставить пассажирам альтернативный рейс. Поэтому пришлось рейсы отменить, сейчас мы возвращаем заплаченные за билеты деньги. Возвращено примерно 80% купленных билетов, это большой ущерб для компании нашего масштаба", — добавил Апциаури. Об отсутствии задолженности перед РФ ранее сообщала Georgian Airways.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну. Прямые рейсы между странами выполняли российские авиакомпании "Аэрофлот", S7, "Победа", "Уральские авиалинии", Red Wings, Smartavia и две грузинские: Georgian Airways и Myway Airlines.