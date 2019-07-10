МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Грузооборот морских портов России в первом полугодии 2019 года увеличился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 409,04 миллиона тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

"Грузооборот морских портов России в первом полугодии (январь-июнь 2019 года) вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 409,04 миллиона тонн", — говорится в сообщении.

В том числе объем перевалки сухих грузов сократился на 4,8%, до 179,71 миллиона тонн, наливных грузов — увеличился на 9,7%, до 229,33 миллиона тонн.