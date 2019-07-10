МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам включить в предложение в адрес Счетной палаты проведение в 2020 году проверки госкомпании "ДОМ.РФ".

"ДОМ.РФ" выделили дополнительно 43 миллиарда рублей в поддержку строительства, ипотеки, что хорошо", — сказала спикер. Но при этом она предложили дать протокольное поручение комитетам СФ по федеративному устройству и по бюджету жестко контролировать использование этих средств.

По мнению Матвиенко, следует "включить в наши предложения Счетной палате по плану на 2020 год провести проверку "ДОМ.РФ".

"У меня нет понимания, кто контролирует и как расходуются такие большие средства", — пояснила она.

Спикер также предложила главе Минфина Антону Силуанову в электронном виде контролировать расходование средств, выделяемых регионам, создать некую электронную платформу. В настоящее время чиновники на местах, по ее словам, вынуждены бесконечно писать отчеты для министерства.