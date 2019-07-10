МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. С момента широкого вывода на рынки США и Европы устройств, названных электронными сигаретами, прошло уже более 10 лет. Эти приборы изначально создавались и являются средствами заместительной терапии для людей, решивших отказаться от пагубной привычки курения, указывает в своей статье директор Союза предприятий индустрии немедицинской ингаляции (СПИНИ) Дмитрий Владимиров.

За относительно короткий период своего существования эти системы претерпели большое количество конструктивных изменений, жидкости для них прошли многочисленные исследования, были выявлены недостатки и опасные факторы использования, и в результате работа производителей в этом направлении привела к тому, что в настоящее время по мнению Всемирной организации здравоохранения, ЭСДН (электронные системы доставки никотина) могут использоваться в качестве менее вредной альтернативы сжигаемому табаку при должном соблюдении качества производства.

ЯВЛЕНИЕ "ВЕЙПИНГ"

Так или иначе, но интенсивное развитие рынка ЭСДН привело к появлению в мире значимого явления, которое получило название "вейпинг".

До недавнего времени рынок продукции вейпинга был представлен независимыми производителями, некоторые из которых по объёму реализации своей продукции могут соперничать с традиционными табачными изделиями (например, американский Juul). Оценив перспективы развития этого рынка, транснациональные табачные компании (ТТК) также запустили производство таких же приборов. При этом если одни из ТТК сконцентрировали свои усилия на разработке "традиционных" систем, испаряющих жидкость (например, Logic, My Blue), то другие, не желая отказываться от производства табака, позднее разработали приборы, называемые системами нагрева табака (IQOS, Glo и т.д.).

Последние, желая воспользоваться "лаврами" ЭСДН как средств с пониженным вредом для здоровья пользователей, пытаются представить свою продукцию и ЭСДН как единое целое, объединяя оба вида под термином "инновационная никотиносодержащая продукция".

В отличие от достаточно хорошо изученных в настоящее время электронных систем доставки никотина, исследований приборов для нагрева табака и состава порционных упаковок с нагреваемым табаком (стиков) проведено ещё достаточно мало. Это в свою очередь является причиной жестких ограничений по их выводу на рынки некоторых стран, например США.

ВОЗ чётко выделяет ЭСДН как самостоятельный вид продукции, альтернативной табаку, а вот системы нагрева табака по мнению организации являются табачными изделиями и должны в настоящее время рассматриваться в контексте Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака (РКБТ).

Российский Минздрав и некоторые депутаты пытаются приравнять ЭСДН к табачной продукции в рамках действия закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" 23.02.2013 N 15-ФЗ.

В то же время в Великобритании, использование ЭСДН в качестве профилактики отказа от курения, поддерживается на государственном уровне и пропагандируется Public Health England (PHE — аналог нашего Минздрава). Но это тема отдельного обсуждения.

ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕ ПЛАТИТЬ

В 2016 году в России ЭСДН и жидкости для них были включены в группу подакцизных товаров. В соответствии с текущей редакцией НК в целях статьи 181 "Подакцизные товары" ЭСДН признаются одноразовые электронные устройства, продуцирующие аэрозоль, пар или дым путем нагревания жидкости в целях вдыхания пользователем. Следуя логике такой формулировки, под жидкостями для ЭСДН нужно понимать жидкости, используемые исключительно в одноразовых системах.

Казалось бы, что ничего страшного для пользователей ЭСДН не произошло. Одноразовые системы чаще всего используются, когда своего устройства нет под рукой. Это некая сиюминутная «палочка-выручалочка» для традиционных курильщиков (в местах, где курение запрещено) и забывчивых вейперов (пользователей ЭСДН).

Однако вскоре министерство финансов РФ в одном из своих разъяснений заявило о том, что к подакцизным товарам нужно относить любые жидкости для ЭСДН с содержанием жидкого никотина в объеме от 0,1 мг/мл.

Письма Минфина не являются ни подзаконными актами, ни тем более законодательными. Они носят исключительно разъяснительный характер, основанный на мнении сотрудников ведомства. Но с другой стороны, они являются руководством к действию для фискальных органов. Чем эти органы и не преминули воспользоваться и в нарушение буквы НК обратили свой «праведный гнев» на жидкости для многоразовых систем.

Давай обратим внимание на позицию ВОЗ в отношении налогообложения ЭСДН: "…уровень налогообложения изделий, сжигающих табак, должен быть выше, чем для ЭСДН/ЭСДПН, чтобы воспрепятствовать приобщению и сократить возвращение к курению…".

Среднестатистический вейпер, использующий традиционно мощные системы, ежедневно потребляет жидкости не менее 10 миллилитров, которые, руководствуясь письмом Минфина, облагаются акцизом в 120 рублей, что существенно выше текущих акцизов на пачку традиционных сигарет.

В результате применения необоснованно высокой ставки акциза к жидкостям для многоразовых систем, вместо добросовестно и легально произведенных низкоконцентрированных растворов на рынке увеличилось количество контрафакта и высококонцентрированных растворов никотина (до 10-15% от объёма, предназначенных для разведения в безникотиновой жидкости), потенциально опасных для здоровья рядовых пользователей ЭСДН. Налоговые же поступления по рассматриваемой нами статье НК остались ничтожными.

Участники рынка (в том числе СПИНИ) уже неоднократно обращались к правительству РФ и непосредственно в Минфин с заявлениями о недопустимости нарушения положений НК, а также с предложениями об установлении разумных ставок акцизов на жидкости для ЭСДН с учётом концентрации никотина и их применения в устройствах различной конструкции.

Действительно, согласно распоряжению правительства РФ от 29 мая 2019 года №1108-р в Госдуму внесён проект Федерального закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и статью 5 Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В этом проекте действительно есть изменения, касающиеся жидкостей для электронных систем доставки никотина. В пункте 15 статьи 181 проекта редакции части второй НК РФ читаем: «…В целях настоящей главы жидкостью для электронных систем доставки никотина признается любая жидкость с содержанием жидкого никотина в объеме от 0,1 мг/мл, предназначенная для использования в электронных системах доставки никотина одноразового и (или) многоразового использования. Электронными системами доставки никотина признаются электронные устройства, используемые для преобразования в аэрозоль (пар, дым), вдыхаемый потребителем, жидкости для электронных систем доставки никотина путем ее нагревания…».

Минфин своеобразно учёл замечания, предложив облагать акцизом любые жидкости для ЭСДН.

Фактически чиновники расписались в том, что применение акциза к любым жидкостям в настоящее время противоречит положениям действующего НК.

А ставки остались прежними без какой-либо дифференциации. Чиновникам так проще: не надо вникать в суть рынка и специфику продукции.

НО ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ

По итогам заседания правительства от 29 мая 2019 года, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил своему первому заместителю Антону Силуанову включить в предлагаемые поправки в НК пункт, согласно которому ЭСДН многоразового использования стали бы подакцизным товаром.

Напомню, что согласно действующему НК, речь не идет о многоразовых ЭСДН и устройствах нагревания табака. Под акциз попадают только одноразовые ЭСДН, жидкости для них и нагреваемый табак, несмотря на то, что согласно разъяснению Минфина, добросовестные участники рынка уплачивали акциз на жидкости и для многоразовых систем.

По вышеупомянутому поручению возникает пара вопросов.

Во-первых, почему всё же оно касается только ЭСДН? В настоящее время, благодаря маркетинговой активности производителей основным продуктом на рынке альтернативных видов получения никотина стали стики с нагреваемым табаком и устройства их нагрева, занявшие вполне ощутимую и быстрорастущую долю рынка табачной продукции. Получается, что для инновационной табачной продукции остается преференциальный режим, а хорошо изученные ЭСДН, рассматриваемые как альтернатива табаку, подпадут под «двойное» налогообложение: и жидкости, и устройства.

Во-вторых, кроме Саудовской Аравии и Кении (в которых рынок вейпинга практически не развит), нигде в мире устройства, с помощью которых возможно потребление никотина, не подлежат дополнительному налогообложению.

Само по себе применение акцизов не к потребляемому продукту, а к средству его использования – уникальная история. С одинаковым успехом можно ввести акцизы не только ЭСДН, но и на курительные трубки, кальяны, те же системы нагрева табака…, на бокалы для вина, пивные кружки, канистры для бензина и т.д.

В случае введения такой нормы для устройств ЭСДН, повысится количество контрафакта и кустарной продукции. И в результате мы получим лишь увеличение травматизма взрывающихся подделок и кустарных поделок.

Россия не одинока в своих проблемах рынка вейпинга. Но большинство стран, в которых этот рынок развит, уже прошли этап тотального запретительства и изменили вектор в сторону либерализации рынка ЭСДН и поддержки пользователей этих систем.

Необходим открытый диалог с привлечением и представителей отрасли, и экспертов. Тогда можно рассчитывать, что законодательные инициативы будут действительно способствовать наконец, созданию цивилизованного рынка ЭСДН как альтернативы традиционному курению.

Мнение автора, изложенное в статье, может не совпадать с позицией редакции.



