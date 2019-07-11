МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Средний срок владения автомобилем в России в 2019 году увеличился до 75 месяцев, пишет Аналитическое агентство "Автостат".

Это более шести лет.

В прошлом 2018 году этот показатель составлял 73 месяца.

Как прокомментировал результаты исследования директор "Автостата" Сергей Целиков, рост среднего срока владения машиной — закономерный.

Помимо того, что люди стали дольше пользоваться одной машиной, россияне стали реже менять автмообили на новые.

Виной тому: покупательская способность населения снижается, а цены на авто за пять лет выросли на 60%.

Учитывая потерю в стоимости подержанного автомобиля, при замене его на авто с конвейера нужно доплатить порядка 100-150% от цены 5 или 6-летней машины.