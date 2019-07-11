МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Сотрудниками ФСБ и Следственного комитета РФ по подозрению в получении взяток задержаны 10 должностных лиц таможенных органов, из них девять – в Домодедовской таможне и один – во Внуковской таможне, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).
Ранее в четверг пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева рассказала РИА Новости, что под стражу и домашний арест до 5 сентября отправлены 10 таможенников аэропорта "Домодедово", все они обвиняются во взяточничестве.
"Задержанные должностные лица являются работниками различных подразделений таможен. Старший среди задержанных занимал должность заместителя начальника отдела. Таким образом, появившаяся в ряде СМИ информация о задержании "таможенной смены" ("таможенного поста") не соответствует действительности. В отношении задержанных должностных лиц проходят следственные действия", — пояснили в ФТС.
Данные мероприятия не отразились на работе Домодедовской таможни: оформление грузов и таможенный досмотр граждан проходят в обычном порядке, отметили в ведомстве.
https://1prime.ru/business/20190711/830151594.html