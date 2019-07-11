ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — ПРАЙМ. Созданная правительством некоммерческая организация "Роскачество" начала исследование лапши быстрого приготовления, она проверит продукцию 20 самых продаваемых торговых марок, сообщил в интервью РИА Новости руководитель "Роскачества" Максим Протасов.

В марте в интервью РИА Новости Протасов рассказало планах провести такое исследование.

"Буквально на этой неделе исследование началось. Уже проходят по всей стране закупки. Более чем 20 основных, самых продаваемых торговых марок сейчас закупаются и передаются на исследование в наши лаборатории", — сказал собеседник.

По его словам, будут исследованы два блока показателей.

"Первый блок – это всевозможные добавки: усилители вкуса, консерванты и красители – все, что потенциально может содержаться ненатурального в данном продукте. И второй блок – связанный с упаковкой. Достаточно много страхов у потребителей по поводу миграции тех или иных элементов от жары или (неправильных) условий хранения из упаковки в лапшу быстрого приготовления. Мы тоже будем смотреть, насколько это так", — рассказал Протасов.