МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Первый замглавы Северо-Кавказской железной дороги (филиал РЖД) Алексей Черняев, задержанный по уголовному делу о взятке, уволен из компании с 1 июля, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе РЖД.

О задержании топ-менеджера, не называя, однако, его имени, ранее сообщили в Следственном комитете. По данным следствия, первый замглавы компании вместе с подчиненным получили взятку более чем на 1,5 миллиона рублей. За деньги они, полагает СК РФ, обещали представителю некоей компании "беспрепятственное продвижение составов поездов".

"Алексей Черняев уволен из компании с 1 июля. РЖД окажет необходимое содействие правоохранительным органам в выявлении всех обстоятельств данного дела", — заявили в РЖД.

При этом неясно, произошло ли увольнение до или после задержания. Дату задержания следствие не называет.