ЛОНДОН, 12 июл — ПРАЙМ. Более четырех тысяч сотрудников лондонского аэропорта Хитроу проведут серию забастовок в июле и августе из-за недовольства условиями оплаты труда. Такое решение было принято при голосовании в пятницу членами профсоюза Unite.

"Более чем четыре тысячи работников, в том числе, сотрудников охраны, инженеров, работников групп по обслуживанию пассажиров и водителей проведут забастовки 26 и 27 июля, а также 5, 6, 23 и 24 августа", — говорится в заявлении профсоюза.

Члены Unite недовольны тем, что труд выполняющих одну и ту же работу сотрудников оплачивается по-разному. Долгое время профсоюзы требовали повысить уровень оплаты труда и выровнять его, однако администрация отказывалась это делать. Также раздражение профсоюза вызвало значительное повышение зарплат руководителям аэропорта. В частности, зарплата главы Хитроу Джона Холланда-Кеи за прошлый год выросла на 103% и составила 4,2 миллиона фунтов стерлингов в год.

"Растет гнев относительно оплаты труда среди тех, кто обеспечивает бесперебойную работу аэропорта Хитроу. Они сыты обещаниями поделиться крохами… Сотрудники службы охраны, нанятые после 2014 года, получают на шесть тысяч фунтов стерлингов (в год) меньше, чем их коллеги, пришедшие на работу раньше. В это время карманы руководителя аэропорта пухнут от выросшей на 103% зарплаты. Акционеры же за последние два года получили более двух миллиардов в виде дивидендов", — приводятся в заявлении слова регионального координатора Unite Уэйна Кинга.

Если администрация и профсоюзы не найдут компромисс в вопросе оплаты труда, то забастовки парализуют аэропорт в самый загруженный период года. Хитроу считается крупнейшим аэропортом страны, за прошлый год обслужил 80 миллионов пассажиров.