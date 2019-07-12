МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Роботы не смогут заменить людей в сферах медицины и образования, однако цифровизация будет влиять на сферы, где предлагают стандартные услуги, занимаются обработкой и простым анализом информации, рассказал РИА Новости гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

"Наиболее активно процесс цифровизации будет проявляться в нескольких направлениях. Прежде всего, в тех сферах деятельности, где предлагают стандартные продукты и услуги (страховые компании, банки, финансовые организации, турфирмы), выбрать которые клиент уже сегодня может с помощью интернета без посредников в лице менеджеров и специалистов компаний", – отметил он.

Кроме того, цифровизация коснется администраторов, экономистов, бухгалтеров, то есть сфер, где работа заключается в обработке и вводе информации, простом анализе данных, так как цифровые технологии позволяют быстрее и эффективнее человека обрабатывать большие массивы информации и выдавать результат.

"Цифра" может заменить кассиров, продавцов, охранников и контролёров, под "угрозой" находятся сферы, где в настоящее время широко внедряются компьютерные технологии, позволяющие выполнять простые повторяющиеся рабочие операции.

"Безусловно, большое развитие получат беспилотные технологии, будь то водитель автомобиля или беспилотные летательные аппараты", — рассказал Платыгин.

По его словам, потенциально можно заменить и неквалифицированный труд. При этом нужно понимать, что замена людей компьютерами и роботами – это вопрос не завтрашнего дня.

"Для того чтобы это происходило, нужен набор определенных факторов, связанных с экономикой, демографией, инновационной активностью. Пока в нашей стране эти факторы только формируются. Скорее всего, в перспективе 10-15 лет мы почувствуем изменения", — уточнил Платыгин.

Он подчеркнул, что уже сегодня меняется содержание труда. Важно то, что профессия – это не конечный набор функций. Профессии динамичны, трансформируются за счет того, что появляются новые функции и задачи. В этом плане цифровизация высвобождает работнику время, чтобы он мог приложить свои усилия для их выполнения.

"Это соответствует тому, что происходит во всех развитых странах — сегодня повышается спрос на высококвалифицированных работников и на навыки работы в цифровой среде. Востребованными будут те, кто сможет работать с применением новых технологий и управлять роботами", — рассказал гендиректор ВНИИ труда.

Он подчеркнул, что сегодня в тренде умение аналитически мыслить, работать с большими данными, решать сложные задачи, работать в команде.

Согласно исследованию ВНИИ труда, около 70% респондентов считают наиболее вероятными последствиями широкого внедрения компьютерных технологий повышение требований к умениям и навыкам, около 60% ожидают изменения своих трудовых функций, а 43% – сокращения рабочих мест. В исследовании приняли участие 1634 представителя разных сфер деятельности, разных категорий – руководители, специалисты среднего звена, основной персонал, из всех субъектов России.

"Социальную, коммуникативную составляющую ни роботы, ни машины ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе заменить не смогут. Работники, чья деятельность требует социальных и коммуникативных навыков, умения работать в "нестандартной", меняющейся среде будут востребованы всегда. Это, например, медицина, образование, социальная работа, консалтинг ", – добавил Платыгин.